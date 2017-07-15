Соседи сняли семейную ссору, в ходе которой ревнивец сбросил жену с балкона

В Сети появилось видео супружеской ссоры в Китае, в ходе которой муж не выдержал и сбросил свою возлюбленную с балкона. На кадрах видно, как мужчина сначала выбрасывает телефон девушки, в котором, по всей видимости, нашёл факт измены. Поэтому вслед за гаджетом через несколько секунд летит и жена. К счастью, девушка серьёзно не пострадала, приземлившись в огород.

Несмотря на свободное падение, супруга сказала полицейским, которые задержали обидчика, что простила его и не будет выдвигать против мужа обвинение, сообщает Mirror.