Соседи сняли семейную ссору, в ходе которой ревнивец сбросил жену с балкона

Читайте также

Соседи сняли семейную ссору, в ходе которой ревнивец сбросил жену с балкона

3340
В Сети появилось видео супружеской ссоры в Китае, в ходе которой муж не выдержал и сбросил свою возлюбленную с балкона. На кадрах видно, как мужчина сначала выбрасывает телефон девушки, в котором, по всей видимости, нашёл факт измены. Поэтому вслед за гаджетом через несколько секунд летит и жена. К счастью, девушка серьёзно не пострадала, приземлившись в огород.

Несмотря на свободное падение, супруга сказала полицейским, которые задержали обидчика, что простила его и не будет выдвигать против мужа обвинение, сообщает Mirror.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!