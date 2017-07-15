4-летняя девочка умерла из-за того, что мать каждую ночь обматывала её скотчем

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4-летняя девочка умерла из-за того, что мать каждую ночь обматывала её скотчем

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33-летняя Келли Баллингер в течение двух недель каждую ночь заматывала дочь скотчем, чтобы та не мешала ей проводить время с другом. Однажды утром четырёхлетняя Дезари не проснулась.

<p>Фото © Kalamazoo County Sheriff&#39;s Office</p>

Келли Баллингер и её друг Мэтью Лонгеккер каждую ночь заматывали ребёнка клейкой лентой поверх одеяла, чтобы та не могла пошевелиться. Как утверждают детективы, время от времени скотчем обматывали и лицо девочки. В результате этих действий четырёхлетняя Дезари задохнулась.

<p>Фото © Kalamazoo County Sheriff&#39;s Office</p>

Полиция выяснила, что обычно за малышкой присматривала бабушка, но ей уже долгое время не давали увидеть внучку. Бабушка утверждает, что раньше погибшая девочка была весёлой и жизнерадостной. Кроме Дезари в семье Баллингер есть ещё двое маленьких детей, которые теперь переданы органам опеки.

<p>Источник: MLive/Youtube</p>

На теле Дезари полицейские обнаружили множественные синяки и рваные раны. Очевидно, методы воспитания Келли Баллингер и Мэтью Лонгеккера не ограничивались обматыванием скотчем. Любовникам предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми и убийстве, теперь им грозит пожизненное заключение.

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