4-летняя девочка умерла из-за того, что мать каждую ночь обматывала её скотчем

33-летняя Келли Баллингер в течение двух недель каждую ночь заматывала дочь скотчем, чтобы та не мешала ей проводить время с другом. Однажды утром четырёхлетняя Дезари не проснулась.

Келли Баллингер и её друг Мэтью Лонгеккер каждую ночь заматывали ребёнка клейкой лентой поверх одеяла, чтобы та не могла пошевелиться. Как утверждают детективы, время от времени скотчем обматывали и лицо девочки. В результате этих действий четырёхлетняя Дезари задохнулась.

Полиция выяснила, что обычно за малышкой присматривала бабушка, но ей уже долгое время не давали увидеть внучку. Бабушка утверждает, что раньше погибшая девочка была весёлой и жизнерадостной. Кроме Дезари в семье Баллингер есть ещё двое маленьких детей, которые теперь переданы органам опеки.

На теле Дезари полицейские обнаружили множественные синяки и рваные раны. Очевидно, методы воспитания Келли Баллингер и Мэтью Лонгеккера не ограничивались обматыванием скотчем. Любовникам предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми и убийстве, теперь им грозит пожизненное заключение.