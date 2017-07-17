На футболиста-педофила объявили охоту в тюрьме: ему обещали перерезать горло

Футболист Адам Джонсон, осуждённый в марте 2016 года за связь с 15-летней фанаткой, требует перевести его в другую тюрьму. Джонсон утверждает, что узнал о планах тюремной банды убить его.

29-летний Адам Джонсон отбывает шестилетний срок в тюрьме Мурлэнд, Йоркшир. Один из заключённых рассказал бывшему футболисту, что ему планируют перерезать горло самодельным ножом. Угроза звучит убедительно, ведь ранее сокамерники уже нападали на Джонсона. Теперь он всё время опасается атаки и требует перевести его в другую тюрьму.

Футболист был осуждён за связь с несовершеннолетней в марте прошлого года. Он признал, что целовался с 15-летней девушкой, но отрицал сексуальную связь. За совращение несовершеннолетней суд приговорил Адама Джонсона к 6 годам лишения свободы, а футбольный клуб "Сандерленд" разорвал с ним контракт.

До того как вскрылась его связь с юной фанаткой, Адам Джонсон считался звездой английского футбола и выступал за национальную сборную. Также у футболиста была постоянная девушка, с которой он воспитывал двухлетнюю дочь.