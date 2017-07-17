15-летняя школьница умерла на выпускном, приняв "легальный наркотик"

Школьница из Девоншира решила отметить окончание учебного года, расслабившись при помощи "легального наркотика". К несчастью, новая разновидность психотропного вещества оказалась несовместимой с жизнью.

По данным издания Daily Mail, 15-летняя девушка, чьё имя указывается как Лиа Керри, потеряла сознание в четыре часа утра в субботу, приняв вещество, которое уже заносится в список запрещённых. Девочка скончалась в больнице из-за неблагоприятной реакции на новое психотропное вещество. Сейчас полиция пытается найти тех, кто продал его подросткам.

Лиа Керри была не единственной, кто принимал его в парке. В качестве профилактики двух её друзей тоже отвезли в больницу, но сразу же отпустили, убедившись в том, что их жизни ничего не угрожает. Власти призывают всех, кто был очевидцем произошедшего, а так же родителей подростков подробно рассказать о случившемся, чтобы избежать других трагедий.

У нас есть версия, согласно которой девушка приняла новое психотропное вещество, которое ещё не получило статус незаконного. Но оно очень опасно, и люди не знают, что в нём содержится детектив Кен Ламонт

По словам детектива, новый вид наркотиков очень опасен в силу своей неизученности. На месте, где скончалась девушка, полицейские нашли пустые бутылки из-под различных напитков.