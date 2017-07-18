Этих детей террористы похоронили заживо, но они выжили и рассказали свою историю

Солдатам удалось найти двух выживших детей под руинами разгромленного боевиками ИГИЛ Мосула.

Один из найденных малышей, которому удалось спастись во время очередной кровавой атаки террористов, ел кусок сырого мяса, спасаясь от голодной смерти.

Малыш сразу же получил неотложную медицинскую помощь в стабилизационном центре иракской армии.

Мальчика обернули в одеяло из фольги, чтобы сохранить тепло его тела. Никто не мог понять, на каком языке он говорит.

Измождённое тело мальчика покрыто ранами и грязью.

Солдаты нашли его под руинами Старого города западного Мосула, где бойцы ИГИЛ* используют туннели для продолжения ожесточённого конфликта.

Второго ребёнка — девочку Амину — также удалось найти под завалами. Малышка кричала от боли и звала на помощь.

Солдатам показалось, что пострадавшая девочка из России, поскольку она говорила на непонятном им языке.

Как выяснилось, родители этих несчастных малышей погибли в результате терактов, совершённых боевиками "Исламского государства".

Амине также была оказана срочная медицинская помощь.

Шрамы навсегда останутся в сердцах выживших людей, которые увидели не только разрушенный город, но и погибших родных и близких.

Боевые действия в Мосуле снова возобновились спустя три дня после объявления победы над террористами ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.