Маньяк, задушивший девушку-музыканта, не выдержал веганскую диету в тюрьме

В 2003 году Грэм Куутс задушил 31-летнюю скрипачку Джейн Лонгхерст во время секса, после чего спрятал труп в своём сарае. На суде убийца рассказал, что хотел сохранить тело в качестве трофея. В 2004 году Куутс был приговорён к пожизненному заключению в Уэйкфилде, и в 2013 году перенёс в тюрьме сердечный приступ.
На прошлом неделе Куутс пожаловался в своём блоге, что тюремная вегетарианская диета не соответствует требованиям к питанию после перенесённого им приступа. По непонятным преступнику причинам кухня отказывается заменять вредные и жирные продукты на полезные фрукты и овёс.
Из-за того что я был на медицинской диете с низким содержанием жиров, арахисовое масло, орехи и семечки были удалены из моего рациона, но не были заменены. В результате я ел меньше, чем другие вегетарианцы
Грэм Куутс
В тюрьмах Великобритании заключённые-веганы могут делать почтовые заказы специальных вегетарианских продуктов и косметики. Однако Куутс убеждён, что руководство тюрьмы намеренно ставит заключённых в неравное положение, ограничивая их рацион.
Тюрьма должна предоставлять веганам соевое молоко и дрожжевой экстракт. В нашем рационе слишком много бобов и недостаточно фруктов и овса. В большинстве тюрем вегетарианцев кормят намного лучше
Грэм Куутс
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