Шотландец Грэм Куутс, осуждённый на пожизненное заключение за чудовищное убийство, пожаловался на вегетарианское питание в тюрьме. Убийца утверждает, что ему требуется больше овса, фруктов и соевого молока, тогда как в тюрьме ему предлагают орехи и бобовые.

В 2003 году Грэм Куутс задушил 31-летнюю скрипачку Джейн Лонгхерст во время секса, после чего спрятал труп в своём сарае. На суде убийца рассказал, что хотел сохранить тело в качестве трофея. В 2004 году Куутс был приговорён к пожизненному заключению в Уэйкфилде, и в 2013 году перенёс в тюрьме сердечный приступ.

На прошлом неделе Куутс пожаловался в своём блоге, что тюремная вегетарианская диета не соответствует требованиям к питанию после перенесённого им приступа. По непонятным преступнику причинам кухня отказывается заменять вредные и жирные продукты на полезные фрукты и овёс.

Из-за того что я был на медицинской диете с низким содержанием жиров, арахисовое масло, орехи и семечки были удалены из моего рациона, но не были заменены. В результате я ел меньше, чем другие вегетарианцы Грэм Куутс

В тюрьмах Великобритании заключённые-веганы могут делать почтовые заказы специальных вегетарианских продуктов и косметики. Однако Куутс убеждён, что руководство тюрьмы намеренно ставит заключённых в неравное положение, ограничивая их рацион.