Клоун-маньяк пытался украсть 9-летнюю девочку, заманивая её деньгами

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Клоун-маньяк пытался украсть 9-летнюю девочку, заманивая её деньгами

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Если для кого-то клоуны являются страшным кошмаром из книг и фильмов, то для одной девочки из Пенсильвании такой персонаж стал реальной угрозой.

Полицейские штата открыли охоту на мужчину, который, будучи одетым как клоун, пытался уговорить девятилетнюю девочку пойти с ним. Инцидент произошёл в четверг утром, когда школьница каталась по улице на велосипеде и странный незнакомец показал её банкноту в 50 долларов.

via GIPHY

Вместо того чтобы повестись на лёгкие деньги, девочка, крича, побежала к дому своей бабушки, а клоун скрылся в направлении железнодорожной эстакады. Полицейские говорят, что подозреваемый — худой мужчина высокого роста с рыжими волосами, растущими по центру головы. Лицо и руки клоуна были покрашены в белый цвет, и одет он был в жёлтые брюки и красно-синюю рубашку в горошек.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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