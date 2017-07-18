Полицейские застрелили 40-летнюю домохозяйку, которая вызвала их из-за шума

Жюстин Дэмнон приехала в Миннеаполис из Австралии к своему жениху, с которым они планировали пожениться осенью. В субботу вечером она услышала странный шум на улице и вызвала полицию. Приехавшие на вызов офицеры по непонятным причинам застрелили женщину.
Беспричинное убийство вызвало массовые протесты на месте её гибели. Сотни жителей Миннеаполиса требуют расследовать инцидент и наказать виновных. Полиция пока отказывается от комментариев, зато мэр Миннеаполиса выступил с заявлением на своей странице в "Фейсбуке".
Я очень обеспокоен тем, что произошло прошлой ночью. Мои мысли со всеми пострадавшими от этого трагического инцидента, особенно с умершей женщиной и её семьей. Я предоставлю новую информацию об этом инциденте и расследовании, как только это станет возможным
Мэр Миннеаполиса Бетси Ходжес
Друзья и соседи вспоминают Жюстин как любящую женщину, которая всегда старалась помочь людям. Сын погибшей выложил на "Фейсбуке" душераздирающее видео, в котором требует наказать виновных в гибели матери.
Моя мама мертва, потому что полицейский застрелил её по причинам, которых я не знаю, и я требую ответов
Зак Дэмонд
- Популярные
- По времени