Работницу парка укусил клещ и занёс неизвестный вирус, который её убил

58-летняя Тамела Уилсон 10 лет проработала в Государственном парке Мерамек в Миссури и всегда тщательно готовилась к походу в лес. Однако ни спрей от насекомых, ни длинная одежда не спасли её от укусов двух клещей. Через несколько дней после этого у женщины поднялась температура, и она обратилась к врачу.
Специалист предположил, что Тамела страдает инфекцией мочевыводящих путей, и прописал ей антибиотики. Однако состояние женщины ухудшалось, и её отправили в больницу. Там женщину проверили на несколько инфекций, которые передают клещи, но так и не смогли поставить диагноз.
В конечном счёте врачи послали кровь Тамелы Уилсон в Центр по контролю и профилактике заболеваний, и оттуда пришёл обескураживающий ответ: женщина оказалась заражена вирусом Бурбона. Он был обнаружен лишь в 2014 году, и в мире существует всего пять зарегистрированных случаев заболевания этим вирусом, поэтому большинство специалистов о нём даже не слышали.
К сожалению, врачи не смогли помочь Тамеле. Её организм был ослаблен онкологическим заболеванием — неходжкинской лимфомой, поэтому вирус вызвал множество осложнений, от которых женщина скончалась.
Врачи понятия не имели, что с ней делать. Это было очень неприятно. Каждый день мы видели, что ей немного хуже, чем в прошлый раз
Ами Мэй, дочь Тамелы Уилсон
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