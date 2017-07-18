Работницу парка укусил клещ и занёс неизвестный вирус, который её убил

Жительница США Тамела Уилсон умерла от вируса, которым заразилась в результате укуса клеща. Ни один из специалистов, к которым обращалась женщина, так и не сумел поставить ей верный диагноз.

58-летняя Тамела Уилсон 10 лет проработала в Государственном парке Мерамек в Миссури и всегда тщательно готовилась к походу в лес. Однако ни спрей от насекомых, ни длинная одежда не спасли её от укусов двух клещей. Через несколько дней после этого у женщины поднялась температура, и она обратилась к врачу.

Специалист предположил, что Тамела страдает инфекцией мочевыводящих путей, и прописал ей антибиотики. Однако состояние женщины ухудшалось, и её отправили в больницу. Там женщину проверили на несколько инфекций, которые передают клещи, но так и не смогли поставить диагноз.

В конечном счёте врачи послали кровь Тамелы Уилсон в Центр по контролю и профилактике заболеваний, и оттуда пришёл обескураживающий ответ: женщина оказалась заражена вирусом Бурбона. Он был обнаружен лишь в 2014 году, и в мире существует всего пять зарегистрированных случаев заболевания этим вирусом, поэтому большинство специалистов о нём даже не слышали.

К сожалению, врачи не смогли помочь Тамеле. Её организм был ослаблен онкологическим заболеванием — неходжкинской лимфомой, поэтому вирус вызвал множество осложнений, от которых женщина скончалась.