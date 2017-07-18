Братья рассказали полиции, что для убийства 4 человек использовали экскаватор

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Братья рассказали полиции, что для убийства 4 человек использовали экскаватор

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Фото: © Flickr/Paul Saad

В июле в Пенсильвании произошло громкое убийство. Тела четырёх пропавших накануне молодых людей были найдены в общей могиле на глубине 3,5 метра. Двоюродные братья Шон Кратц и Космо Динардо признались полиции, что добивали своих жертв и перетаскивали их тела с помощью экскаватора.

В начале июля двое братьев из Пенсильвании убили четырёх молодых людей: Джимми Таро Патрика, Дина Финоккиаро, Тома Мео и Марка Стерджиса. Убийцы согласились сотрудничать со следствием — в противном случае их ждала смертная казнь.

<p><em>Фото </em>© <em>Bucks County District Attorney&#39;s Office</em></p>

Братья рассказали полиции, что первым убитым стал Джимми Таро Патрик. Его застрелил Космо Динардо, после чего выкопал яму с помощью экскаватора и похоронил тело. Трёх оставшихся жертв братья убили через два дня, причём Тома Мео убийцы добивали ковшом экскаватора — у них закончились патроны.

<p><em>Фото </em>© <em>Bucks County District Attorney&#39;s Office</em></p>

Динардо, обвинённый во всех четырёх убийствах, дал признательные показания, чтобы избежать смертной казни. Кратцу было предъявлено обвинение в убийстве трёх человек. Судебное слушание по их делу запланировано на 31 июля.

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