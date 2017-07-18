"Однорукий убил мою трёхлетнюю дочь и сломал шею моему неродившемуся сыну"

И без того жуткая история о гибели ребёнка в страшной аварии в Оксфордшире (Англия) — когда однорукий водитель грузовика не справился с управлением и протаранил легковой автомобиль — дополнилась новыми трагическими подробностями. Коллетта Виггин, которая потеряла в том ДТП трёхлетнюю дочь Ислу, рассказала в суде, что она была беременна и по настоянию врачей после катастрофы была вынуждена вынашивать мёртвый плод со сломанной шеей.

Трагедия произошла на юге Англии в графстве Оксфордшир. Дальнобойщик по имени Томас Хантер практически управлял автомобиль одной рукой. Вторую он потерял при несчастном случае, но был допущен до управления автомобилем Агентством по лицензированию водителей и транспортных средств Великобритании. Он использовал крючок вместо протеза и в итоге протаранил легковой автомобиль, находясь за рулём грузовика, ехавшего со скоростью 85 км/час.

Хантера приговорили к шести годам тюрьмы, но вряд ли этот приговор поможет семье Виггин, которая уже никогда не будет прежней. В той страшной аварии Коллетта потеряла не только дочь, но и будущего сына, который находился в её утробе — женщина находилась на позднем сроке беременности, и они с мужем даже уже придумали имя для будущего мальчика — Гарри.

Но Гарри было не суждено родиться. Удар в живот был такой силы, что у ребёнка не было никаких шансов... Пришедшая в сознание Коллетта услышала от медиков больницы Джона Рэдклиффа сразу два страшных приговора: её дочь, трёхлетняя Исла, умерла от черепно-мозговых травм, а будущему ребёнку свернуло шею. При этом врачи настояли на том, чтобы Коллетта ещё какое-то время вынашивала мёртвый плод, так как операция угрожала её собственной жизни.