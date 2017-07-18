Школьники-националисты довели 16-летнюю одноклассницу до суицида

Девочка пыталась противостоять одноклассницам, которые обзывали её глупой полячкой, и защищала других школьников.

16-летняя Дагмара Пшибыш переехала из Польши в Великобританию девять лет назад, но, несмотря на это, одноклассники в Академии Пула постоянно издевались над ней, обзывая глупой полячкой. В конце концов это довело девушку и она покончила с собой прямо в школьном туалете, сообщает Daily Mail.

По словам матери Догмары, над её дочерью издевалась банда девочек, которая постоянно ей повторяла возвращаться на свою родину. Инциденты с расистскими оскорблениями происходили несколько раз за последние месяцы. При этом в Академии отметили, что главной проблемой был не расизм, а именно издевательства.

За день до смерти девушка сильно повредила руку, когда во время из очередных нападок Дагмара не выдержала и ударила кулаком в стену. Школьница пыталась противостоять обидчикам и защищать других детей от их издевательств, но последней каплей стал их разговор о молодом человеке Дагмары, с которым она встречалась с 14 лет. Одноклассницы наврали, что он её бросит.

По словам родителей и друзей, Дагмара была очень доброй и талантливой ученицей. В будущем она хотела пойти учиться на фотографа.