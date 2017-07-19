"Я жил с дьяволом, который облил меня кислотой, но теперь я обрёл ангела"

31-летний Даниэль Ротарио останется слепым на всю жизнь после того, как в прошлом году ему в лицо вылили 96-процентный раствор серной кислоты.

Страшный инцидент произошёл в июле прошлого года в Лестере, Англия. Тогда экс-возлюбленная Даниэля, 51-летняя Кэти Леонг, облила мужчину серной кислотой, пока он спал.

В результате несчастный мужчина получил ожог трети поверхности тела и полностью ослеп. Однако после инцидента ревнивая женщина пыталась свалить вину на своего бывшего парня Марка Каммингса, который во время нападения находился у них дома. Именно он и принёс Кэти Леонг два сосуда с кислотой. Кэти Леонг уверила его, что кислота нужна, чтобы почистить украшения. Однако присяжным удалось установить, что Каммингс был всего лишь марионеткой.

Даниэлю было тяжело оправиться после случившегося. Мужчина не мог видеть, с трудом передвигался и говорил, из-за чего даже пытался покончить жизнь самоубийством.

Его перевели в центр поддержки, где специалисты оказывали всю необходимую помощь. Именно там он встретил свою новую любовь — Анну, которая перевернула всю его жизнь.

Сама Анна, которая помогала Даниэлю встать на ноги, заявила, что обезображенное лицо и шрамы не помешали ей влюбиться в него. Из-за этого девушке пришлось даже бросить работу, чтобы избежать там конфликтов.

Мне понравился его флирт. Когда мы только начали с ним общаться, он был смешным, умным и умел заинтересовать. Мне так понравилось находиться в его обществе... Анна

Через некоторое время Анна стала опекуном пострадавшего Даниэля. Влюблённые начали жить вместе. Кроме того, у Анны есть пятилетний сын Джек.

Раньше я жил с дьяволом, а теперь я обрёл настоящего ангела. Мы уже разговаривали о браке с Анной. И ещё я хочу пятерых детей, но максимум я смогу рассчитывать только на одного Даниэль Ротарио

Напомним, что суд приговорил Кэти Леонг к пожизненному лишению свободы. Кроме того, она должна выплатить Даниэлю компенсацию в размере 19 000 фунтов стерлингов.