На фото малыш в последний раз целует маму, которая умерла, родив ему сестрёнку

Жительница Австралии Имоджен Петрак была на 36-й неделе беременности, когда врачи диагностировали у неё быстроразвивающуюся менингококковую инфекцию. Девушку в срочном порядке госпитализировали и вызвали у неё преждевременные роды. Однако спасти роженицу так и не удалось — Имоджен умерла от отёка мозга, оставив своему мужу Джону новорождённую дочку по имени Элеонора и полуторагодовалого сына Джейби, сообщает The Sun.
Родственники сделали предсмертную фотографию Имоджен, на которой малыш Джейби в последний раз целует свою маму.
С маленькой Элеонорой всё в порядке. Она такая красивая! И очень похожа на свою маму... Я очень скучаю по Имоджен и не представляю, как скажу сыну, что он никогда её больше не увидит. Я потерял любовь всей своей жизни...
Джон
Чтобы оплатить расходы на похороны и больничные счета, подруга семьи начала сбор денег на краудфандинговой странице Go Fund Me. На данный момент удалось собрать около $100 тыс.
- Популярные
- По времени