На фото малыш в последний раз целует маму, которая умерла, родив ему сестрёнку

Врачи диагностировали у женщины ушную инфекцию, которая вызывала сильный отёк мозга.

Жительница Австралии Имоджен Петрак была на 36-й неделе беременности, когда врачи диагностировали у неё быстроразвивающуюся менингококковую инфекцию. Девушку в срочном порядке госпитализировали и вызвали у неё преждевременные роды. Однако спасти роженицу так и не удалось — Имоджен умерла от отёка мозга, оставив своему мужу Джону новорождённую дочку по имени Элеонора и полуторагодовалого сына Джейби, сообщает The Sun.

Родственники сделали предсмертную фотографию Имоджен, на которой малыш Джейби в последний раз целует свою маму.

С маленькой Элеонорой всё в порядке. Она такая красивая! И очень похожа на свою маму... Я очень скучаю по Имоджен и не представляю, как скажу сыну, что он никогда её больше не увидит. Я потерял любовь всей своей жизни... Джон

Чтобы оплатить расходы на похороны и больничные счета, подруга семьи начала сбор денег на краудфандинговой странице Go Fund Me. На данный момент удалось собрать около $100 тыс.