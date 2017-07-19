Продюсер "Чисто английского убийства" сел на 17 лет за то, что заказал свою жену

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Продюсер "Чисто английского убийства" сел на 17 лет за то, что заказал свою жену

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Фото: Социальные сети

Мужчина отрицает свою вину. По его словам, он собирал материал для нового сценария.

Бывшего телевизионного продюсера сериала "Чисто английское убийство" приговорили к 17 годам заключения за попытку убийства собственной жены Хазел Аллинсон. Для этого 68-летний Дэвид Харрис пытался нанять нескольких киллеров. В случае смерти супруги мужчина должен был получить совместно нажитое состояние, включая дом стоимостью 800 тысяч фунтов стерлингов в Западном Суссексе, сообщает LADbible.

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После убийства Дэвид хотел продать имущество и сбежать вместе со своей 28-летней любовницей, с которой он познакомился в борделе. К этому моменту пожилой мужчина встречался с девушкой уже на протяжении пяти лет, объясняя Хазел своё долгое отсутствие тем, что он ухаживает за братом в психиатрической больнице или ездит на матчи по крикету.

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На суде Дэвид признал, что попал в сложный клубок из долгов и лжи, поскольку тратился на дорогие подарки для молодой подруги. Однако он отрицал, что желал Хазел смерти. Экс-продюсер настаивал на том, что собирался лишь поговорить с киллером и использовать информацию для создания криминального романа.

Несмотря на отговорки, суд присяжных признал его виновным. Судья Энн Молинье особо отметила "почти инстинктивную" способность Харриса лгать всем и обо всём. Так, он лгал Аллинсон, чтобы встречаться со своей подругой, лгал подруге, объясняя, почему не может жить с ней.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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