Продюсер "Чисто английского убийства" сел на 17 лет за то, что заказал свою жену

Мужчина отрицает свою вину. По его словам, он собирал материал для нового сценария.

Бывшего телевизионного продюсера сериала "Чисто английское убийство" приговорили к 17 годам заключения за попытку убийства собственной жены Хазел Аллинсон. Для этого 68-летний Дэвид Харрис пытался нанять нескольких киллеров. В случае смерти супруги мужчина должен был получить совместно нажитое состояние, включая дом стоимостью 800 тысяч фунтов стерлингов в Западном Суссексе, сообщает LADbible.

После убийства Дэвид хотел продать имущество и сбежать вместе со своей 28-летней любовницей, с которой он познакомился в борделе. К этому моменту пожилой мужчина встречался с девушкой уже на протяжении пяти лет, объясняя Хазел своё долгое отсутствие тем, что он ухаживает за братом в психиатрической больнице или ездит на матчи по крикету.

На суде Дэвид признал, что попал в сложный клубок из долгов и лжи, поскольку тратился на дорогие подарки для молодой подруги. Однако он отрицал, что желал Хазел смерти. Экс-продюсер настаивал на том, что собирался лишь поговорить с киллером и использовать информацию для создания криминального романа.

Несмотря на отговорки, суд присяжных признал его виновным. Судья Энн Молинье особо отметила "почти инстинктивную" способность Харриса лгать всем и обо всём. Так, он лгал Аллинсон, чтобы встречаться со своей подругой, лгал подруге, объясняя, почему не может жить с ней.