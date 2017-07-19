Энергетики с "Фукусимы" решили слить 777 тыс. тонн радиоактивных отходов в океан

Операция по очистке от отходов "Фукусимы" продолжается и по сей день, и глава электроэнергетической компании решил сбросить в океан около 600 баррелей, содержащих 777 тыс. тонн радиоактивной воды.

Землетрясение и цунами 2011 года унесли жизни 16 000 человек и нанесли невообразимый ущерб, что привело к краху атомной электростанции в Фукусиме, повредив три реактора станции. Однако Токийская электроэнергетическая компания, занимающая дезактивацией АЭС, ещё далека от завершения работ по ликвидации последствий аварии.

Остаётся ещё около 600 баррелей радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения повреждённых реакторов атомной станции.

Несмотря на возмущения местных жителей, глава электроэнергетической компании Такаши Кавамура заявил, что решение по сливу отходов в океан уже принято. По его словам, нужно было срочно что-то предпринимать, потому что пространство для хранения бочек заканчивается.

Теперь компании остаётся дождаться окончательного решения правительства.

Мы не сможем это реализовать, если не будет поддержки государства Такаши Кавамура

Поддержал идею по сливу воды в океан председатель Управления ядерного регулирования Шуничи Танака. Он заявил, что тритий мало опасен для людей, если они не подвергаются его воздействию в больших количествах.

Химическое вещество настолько слабо радиоактивно, что не проникнет даже в пластиковую бутылку Шуничи Танака

Япония входит в список 14 стран, которые сбросили радиоактивные отходы в океан. В СССР в период между 1959 и 1992 годами слили наибольшее количество отходов в Северный Ледовитый океан. Великобритания занимает второе место в списке, Швейцария и Америка — на третьем и четвёртом. США сбросили 90 000 контейнеров с отходами в промежутке между 1946 и 1970 годами.