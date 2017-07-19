Эти ноги преодолели 16 этапов "Тур де Франс" и покорили Instagram

Польский велогонщик Павел Полянски выложил в "Инстаграм" пугающую фотографию своих ног после 16 этапов гонки "Тур де Франс". И этот снимок ещё раз доказывает, что большой спорт — не самое здоровое занятие.

По-моему, после шестнадцати этапов мои ноги выглядят немного уставшими Павел Полянски Публикация от Paweł Poljański (@p.poljanski) Июл 18 2017 в 10:04 PDT Поклонники поддержали велогонщика, лайкнув фотографию почти 13 тысяч раз и оставив больше тысячи комментариев. Публикация от Paweł Poljański (@p.poljanski) Июл 11 2017 в 1:34 PDT Гонка "Тур де Франс — 2017" состоит из 21 этапа, в общей сложности спортсмены должны будут проехать 3529 километров. 1 июля велогонщики стартовали в Дюссельдорфе, а 23 июля финишируют на Елисейских полях.