Эти ноги преодолели 16 этапов "Тур де Франс" и покорили Instagram

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Эти ноги преодолели 16 этапов "Тур де Франс" и покорили Instagram

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Фото: © instagram.com

Польский велогонщик Павел Полянски выложил в "Инстаграм" пугающую фотографию своих ног после 16 этапов гонки "Тур де Франс". И этот снимок ещё раз доказывает, что большой спорт — не самое здоровое занятие.

По-моему, после шестнадцати этапов мои ноги выглядят немного уставшими

Павел Полянски

Поклонники поддержали велогонщика, лайкнув фотографию почти 13 тысяч раз и оставив больше тысячи комментариев.

Гонка "Тур де Франс — 2017" состоит из 21 этапа, в общей сложности спортсмены должны будут проехать 3529 километров. 1 июля велогонщики стартовали в Дюссельдорфе, а 23 июля финишируют на Елисейских полях.

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