Студент умер под колёсами поезда, спасаясь от копов, которых вызвала его мать

Студент, пристрастившийся к употреблению метамфетамина, кончил свою жизнь под колёсами сверхскоростного поезда, убегая от полицейских, которых вызвала его мать.

Несколько месяцев назад родители забрали 21-летнего Люка Хауса, наследника фармацевтической династии, из университета, когда узнали, что он перешёл с "травки" на кристаллический метамфетамин. Вскоре он был госпитализирован из семейного дома в графстве Суррей стоимостью 2 миллиона долларов с передозировкой. Вопреки просьбам матери, врачи отпустили его всего лишь через три дня, и, вернувшись домой из больницы, парень продолжил вести себя неподобающим образом, что вынудило его мать вызвать полицейских.

Судя по всему, Люк не хотел попадаться в руки копов, поэтому пустился в бегство. Он выпрыгнул из окна своей спальни и побежал в сторону железнодорожных путей. Там-то и ждала его смерть: он попал под колёса сверхскоростного поезда. Шансов выжить у него не было.

Сейчас идёт расследование смерти Люка, и родители хотят знать, почему врачи сочли состояние их сына приемлемым для того, чтобы отправить его домой. Из-за того что парень употреблял различные наркотики с 16 лет, он собрал целую коллекцию психических расстройств, в том числе наркозависимость и паранойю. Родители уверены, что в гибели их сына виноваты медики, которые недостаточно следили за ним.