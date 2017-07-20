Медики достали 7 игл из живота 3-летней девочки, ставшей жертвой шарлатана

На этих жутких рентгеновских снимках видно, как семь пятисантиметровых игл застряли в теле маленькой девочки. Как оказалось, их в неё воткнул колдун во время ритуала чёрной магии.

Малышку обнаружили в Западной Бенгалии и доставили в больницу в Калькутте. Девочка поступила к медикам с переломом руки и несколькими иглами в животе. Ребёнка прооперировали, но врачи неустанно следят за её состоянием, поскольку оно ещё очень нестабильно.

По словам матери трёхлетней девочки, эти иглы находились в её теле уже в течение 15–20 дней. В больницу её доставили, предположительно, из-за того, что с ней грубо обошёлся мужчина, у которого мать нанята в качестве прислуги. Рентген показал, что в теле малышки семь игл, и вытащить их без хирургического вмешательства не представляется возможным.

По поводу этого инцидента началось расследование. Под подозрение попал 50-летний мужчина, практикующий чёрную магию, — работодатель матери жертвы. Он был арестован по обвинению в нанесении физического вреда ребёнку.