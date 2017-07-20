12-летней жертве изнасилования отказали в суде, так как "она сама пошла в лес"

Впрочем, это не первый случай в Великобритании, когда судебная система утверждает, что ребёнок якобы сам виноват.

12-летней жертве изнасилования отказали в компенсации, аргументировав это тем, что она пошла вместе с преступником добровольно. 21-летний мужчина дал девочке алкоголь и завёл её в лес. Позже он признал себя виновным в незаконном половом сношении с ребёнком младше 13 лет, сообщает Metro.

Впрочем, это не первый случай в Великобритании, когда несовершеннолетним жертвам изнасилований отказывают в выплатах, поскольку они якобы добровольно пошли на это. Известно как минимум о 700 детях, которые не поучили компенсаций. Так, например, 14-летняя девочка, которую изнасиловала банда пожилых мужчин, по данным суда, не была на самом деле жертвой. Впрочем, каждого из преступников приговорили к 30 годам заключения.

В Великобритании сексуальному насилию подвергаются треть девочек и 16% мальчиков в возрасте от 13 до 18 лет Фото: © flickr.com/Andy Wilkes

Благотворительные организации требуют пересмотреть работу администрации по выплате компенсаций жертвам уголовных преступлений, поскольку она противоречит закону о возрасте сексуального согласия.