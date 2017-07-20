10-летний школьник умер от случайного прикосновения к сильнейшему наркотику

Во Флориде 10-летний мальчик умер от передозировки смесью фентанила и героина. Трагедия произошла сразу после посещения ребёнком местного бассейна.

10-летний Альтон Бэнкс из Майами умер после поездки в местный бассейн. Когда мальчик вернулся домой, его стошнило, а затем он потерял сознание. Приехавшие на вызов медики не сумели помочь ребёнку и забрали его в больницу, но там лишь констатировали смерть мальчика.

Эксперты заключили, что смерть ребёнка наступила в результате отравления опиатами — фентанилом и героином. По мнению следователей, родители мальчика непричастны к трагедии. Вероятнее всего, запрещённые вещества попали в организм Альтона во время посещения бассейна или по пути домой.

Специалисты допускают, что смесь наркотиков находилась на полотенце, которым вытирался ребёнок. Фентанил — сильнейший наркотик, и даже небольшого количества этого вещества могло бы хватить для смерти 10-летнего мальчика. Теперь полицейские ищут распространителя наркотиков, виновного в смерти Альтона Бэнкса.