Мать проколола 4-месячному сыну ухо, и теперь он одевается как принцесса

25-летняя женщина отвечает всем, кто её критикует, что если им не нравится внешний вид мальчика, то пусть не смотрят.

Житель Бирмингема Райли-Принц Хайрон буквально помешан на мультиках Disney, в особенности — на принцессах. Поэтому пятилетний мальчик наряжается в платья, носит диадему и даже уговорил маму, чтобы ему прокололи уши. Неудивительно, что над ребёнком постоянно издеваются в школе, но мама защищает выбор её ребёнка — пол малыша не должен играть роли, если дело касается самовыражения, сообщает The Sun.

Это глупо, когда мальчикам должно нравиться одно, а девочкам — другое. Просто позвольте им быть самими собой. И не надо давать мне советы, как воспитывать сына. Если вам не нравится, то просто не смотрите Чарли Хайрон

Чарли впервые раскритиковали за её методы воспитания после того, как она проколола четырёхмесячному Райли одно ухо. Проколоть второе мальчик попросил уже сам. По словам матери, несмотря на увлечение принцессами, её сын также обожает играть в футбол и бегать со своими друзьями.

Сам мальчик не обращает внимания на издёвки и продолжает делать то, что хочет. Так, например, на свой четвёртый день рождения он демонстративно надел платье принцессы.