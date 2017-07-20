Девушка с лейкемией умерла из-за того, что её сестре-донору не дали визу

По словам членов семьи, Министерство внутренних дел сочло пребывание жительницы Нигерии в Британии невозможным, поскольку у неё не было средств на проживание. Просьба была аннулирована, но Мэй Браун в итоге провели операцию по пересадке стволовых клеток.
К сожалению, в апреле болезнь вернулась снова, и единственной, кто мог бы ей помочь, была её сестра, но ей было отказано во въезде. Врачи разводили руками и лишь облегчали последние муки пациентки. Мэй скончалась в больничной палате в окружении близких, в том числе её мужа.
It's with great sadness we announce May from #Match4May & #SaveMayBrown campaign has passed way. May, rest in perfect peace. #RIPMayBrown pic.twitter.com/1KyNeQWg4R— ACLT Charity (@acltcharity) 18 июля 2017 г.
Несмотря на то что жизнь одной девушки прервалась, это дало другим шанс на спасение. В последние месяцы жизни мисс Браун в Интернете началась акция #SaveMayBrown. Тысячам людей удалось добиться создания единого регистра стволовых клеток в Великобритании и Нигерии.
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