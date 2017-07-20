Девушка с лейкемией умерла из-за того, что её сестре-донору не дали визу

Девушка, больная лейкемией, скончалась в Великобритании, не дождавшись приезда своей сестры, которая должна была стать для неё донором стволовых клеток. Май Браун обращалась в правительство ещё год назад, но все попытки были безуспешны.

По словам членов семьи, Министерство внутренних дел сочло пребывание жительницы Нигерии в Британии невозможным, поскольку у неё не было средств на проживание. Просьба была аннулирована, но Мэй Браун в итоге провели операцию по пересадке стволовых клеток.

К сожалению, в апреле болезнь вернулась снова, и единственной, кто мог бы ей помочь, была её сестра, но ей было отказано во въезде. Врачи разводили руками и лишь облегчали последние муки пациентки. Мэй скончалась в больничной палате в окружении близких, в том числе её мужа.

Несмотря на то что жизнь одной девушки прервалась, это дало другим шанс на спасение. В последние месяцы жизни мисс Браун в Интернете началась акция #SaveMayBrown. Тысячам людей удалось добиться создания единого регистра стволовых клеток в Великобритании и Нигерии.