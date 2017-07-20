Гуантанамо — санаторий! Вот как обращаются с боевиками ИГИЛ в Ираке

Журналисты Associated Press посетили тюрьму, в которой содержат подозреваемых в принадлежности к ИГИЛ. Выяснилось, что более сотни людей находятся в одной маленькой и душной комнате без электричества и вентиляции. Меж тем дневная температура воздуха в Ираке порой превышает 45°C.

Иракский офицер рассказал журналистам, что на сегодняшний день в тюрьме рядом с Мосулом содержится около 370 заключённых. Часть задержанных боевиков страдает кожными заболеваниями, некоторые даже не могут ходить. Однако все они упорно отрицают свою принадлежность к террористическим организациям.

За последние три месяца через эту тюрьму прошли 1150 задержанных, 540 из них были отправлены в Багдад для дальнейших разбирательств. По словам офицера, на авиабазе Кайара к югу от Мосула содержится ещё 2800 заключённых, которых обвиняют в связях ИГИЛ*.

Журналисты побеседовали с несколькими заключёнными. Все они настаивают на собственной невиновности, утверждают, что террористов среди них нет и рассказывают об ужасных условиях содержания в тюрьме. Однако никто из них так и не объяснил, почему был захвачен на территории, ранее подконтрольной ИГИЛ.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.