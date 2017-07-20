Гуантанамо — санаторий! Вот как обращаются с боевиками ИГИЛ в Ираке

Иракский офицер рассказал журналистам, что на сегодняшний день в тюрьме рядом с Мосулом содержится около 370 заключённых. Часть задержанных боевиков страдает кожными заболеваниями, некоторые даже не могут ходить. Однако все они упорно отрицают свою принадлежность к террористическим организациям.
За последние три месяца через эту тюрьму прошли 1150 задержанных, 540 из них были отправлены в Багдад для дальнейших разбирательств. По словам офицера, на авиабазе Кайара к югу от Мосула содержится ещё 2800 заключённых, которых обвиняют в связях ИГИЛ*.
Журналисты побеседовали с несколькими заключёнными. Все они настаивают на собственной невиновности, утверждают, что террористов среди них нет и рассказывают об ужасных условиях содержания в тюрьме. Однако никто из них так и не объяснил, почему был захвачен на территории, ранее подконтрольной ИГИЛ.
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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