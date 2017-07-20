Малыш с редкой болезнью умер по вине медсестры, которая выключила оборудование

Женщина забыла включить оборудование, которое следило за состоянием ребёнка, страдающего от остановки дыхания во сне.

Мальчик с диагнозом "сонное апноэ" умер после того, как неопытная медсестра без разрешения врача отключила оборудование, которое следило за состоянием малыша. Семилетний Джеймс Дверихаус с синдромом Дауна изначально был госпитализирован в Портленд для стандартной операции на кишечнике, чтобы он мог самостоятельно ходить в туалет, сообщает Metro.

Апноэ — это прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Синдром был найден у ребёнка всего год назад. В результате ошибки медперсонала Джеймс получил серьёзные повреждения мозга.

Родителям сразу же позвонили, когда врачи заметили, что Джеймс не дышит. Когда они приехали, глаза у сына были полузакрыты, его тело было покрыто сыпью, а зрачки расширены.

Выяснилось, что медсестра отключила медицинское оборудование, пока с ребёнком сидел его отец. Затем мужчина уложил Джеймса спать и уехал домой. Женщина не проверила состояние мальчика, и через три часа он был найден мёртвым. По словам главврача больницы, медсёстры не имеют права отключать оборудование без соответствующего указания.