"Год назад я сидела на героине и выглядела так. Пусть это фото будет вам уроком"

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"Год назад я сидела на героине и выглядела так. Пусть это фото будет вам уроком"

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Фото: Социальные сети

Бывшая наркоманка выложила на "Фейсбук" страшные селфи того, какой её видели две маленькие дочери и муж.

Мелисса ли Матос из американского штата Западная Вирджиния долгое время боролась с наркотической зависимостью, и сейчас она чиста уже один год и пять месяцев. Чтобы убедить других людей, которые столкнулись с той же проблемой, обратиться за профессиональной помощью, женщина опубликовала на "Фейсбуке" снимки, как она выглядела в период своей зависимости.

Так я выглядела каждый день в течение многих лет. Такой видели меня мой муж и две дочки. Я была больна. Я умирала. Я так далеко зашла, что уже не могла самостоятельно с этим покончить. Мне хотелось просто умереть

Мелисса ли Матос

<p>Фото: www.facebook.com/melissa.leematos</p>

Женщина призналась, что проводила дни и ночи в бессознательном состоянии, валяясь где-нибудь на полу в доме. Последний цент она тратила на наркотики, забыв про детей.

Я умирала не раз, потеряв всё, что у меня было. Но сейчас у меня появился шанс на нормальную жизнь. Если вы читаете это и переживаете ту же боль, которую когда-то испытала я, то прошу вас, обратитесь за помощью. Никогда не поздно

Мелисса ли Матос

<p>Фото: www.facebook.com/melissa.leematos</p>

Шокирующий пост Мелиссы поддержали около 50 тыс. человек. По словам самой женщины, ей написали более сотни человек с просьбой о помощи.

<p>Фото: www.facebook.com/melissa.leematos</p>

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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