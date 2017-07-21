"Год назад я сидела на героине и выглядела так. Пусть это фото будет вам уроком"

Бывшая наркоманка выложила на "Фейсбук" страшные селфи того, какой её видели две маленькие дочери и муж.

Мелисса ли Матос из американского штата Западная Вирджиния долгое время боролась с наркотической зависимостью, и сейчас она чиста уже один год и пять месяцев. Чтобы убедить других людей, которые столкнулись с той же проблемой, обратиться за профессиональной помощью, женщина опубликовала на "Фейсбуке" снимки, как она выглядела в период своей зависимости.

Так я выглядела каждый день в течение многих лет. Такой видели меня мой муж и две дочки. Я была больна. Я умирала. Я так далеко зашла, что уже не могла самостоятельно с этим покончить. Мне хотелось просто умереть Мелисса ли Матос

Женщина призналась, что проводила дни и ночи в бессознательном состоянии, валяясь где-нибудь на полу в доме. Последний цент она тратила на наркотики, забыв про детей.

Я умирала не раз, потеряв всё, что у меня было. Но сейчас у меня появился шанс на нормальную жизнь. Если вы читаете это и переживаете ту же боль, которую когда-то испытала я, то прошу вас, обратитесь за помощью. Никогда не поздно Мелисса ли Матос

Шокирующий пост Мелиссы поддержали около 50 тыс. человек. По словам самой женщины, ей написали более сотни человек с просьбой о помощи.