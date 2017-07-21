Женщина умерла после четвёртого за год аборта в попытках забеременеть мальчиком

На сыне настаивал муж погибшей, который бросил её из-за того, что она не могла родить ему наследника.

Женщина из Восточного Китая скончалась после четырёх абортов за год, которые она делала ради супруга. Дело в том, что мужчина хотел мальчика, но все четыре раза девушка была беременна девочками, сообщает Jianghuai Morning News.

В Китае совсем недавно разрешили иметь двух детей. Политика ограничения рождаемости "одна семья — один ребёнок" действовала в стране с 1979 года. Женщина уже родила одну дочку, поэтому муж настаивал исключительно на сыне. Однако повторные аборты разрушили её здоровье.

В конечном счёте супруг бросил женщину из-за того, что она не могла родить ему сына. После этого она обратилась за медицинской помощи из-за плохого самочувствия, потратив $3 тыс. Но врачи так и не смогли ничего сделать, и женщина умерла. Бывший супруг так и не навестил её за всё это время и теперь планирует жениться на другой.