Уволенная со скандалом медсестра: Меня штрафовали, пока я спасала жизнь

После этого рассерженная женщина уволилась из больницы, заявив, что ей не хватает зарплаты, чтобы платить такие деньги за парковку.

У медсестры вычли из зарплаты £80 за неоплату парковки, пока она спасала жизнь женщине, у которой случился сердечный приступ. Дело в том, что Салли Пламмер задержалась после смены, так как одной из её пациенток стало плохо. Когда же она вернулась к машине, то увидела штраф. Женщину настолько это возмутило, что она уволилась из Национальный службы здравоохранения Англии, сообщает The Telegraph.

Мы не возражали, когда из нашей зарплаты автоматически стали вычитать плату за парковку. Но штрафовать за то, что я задержалась на работе, — это слишком. Почему просто нельзя сделать перерасчёт? Салли Пламмер

Салли рассказала, что ушла с работы, потому что она не в силах платить столько денег за одну лишь парковку. Причём она не единственная, кто попал в эту ловушку. Некоторые сотрудники больницы в Кардиффе теряют свои дома, чтобы погасить выписанные штрафы за стоянку. Одна медсестра обязана заплатить £150 тыс. после того, как суд постановил, что каждая неоплаченная квитанция обойдётся ей в £128 плюс £26 тыс. в качестве судебных издержек.