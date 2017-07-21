Девушка проучила соперницу перцем так, что та больше не сможет заниматься сексом

23-летняя беременная жительница Вьетнама Лю Шанель застала своего мужа Чиен Кео за сексом с другой. Лю и четверо её друзей выследили соперницу и жестоко поиздевались над ней, сняв происходящее на камеру. Фотографии наказания девушка выложила в Сеть.

Став свидетельницей измены, беременная Лю Шанель решила наказать не мужа, а соперницу. Девушка и её четверо друзей проследили за неверным мужем и вломились в номер отеля, где тот встречался с любовницей. Там они схватили свою жертву и стали запихивать ей во влагалище красный перец, который принесли с собой.

На этом ревнивая девушка не остановилась и выложила в Сеть фотографии издевательств над соперницей. Снимки вызвали ярость пользователей: большинство из них не могло понять, почему наказанию подвергся не изменщик, а его любовница. Но Лю ни в чём не раскаивается.

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Полиция Вьетнама сообщила, что дело на Лю Шанель не заведено — её жертва не обращалась в правоохранительные органы. Впрочем, максимальное наказание, которое грозит беременной, — это административные санкции и штраф, приблизительно равный семи тысячам рублей.