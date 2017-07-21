24-летняя модель потратила $500 тыс., чтобы быть как Ким, но что-то пошло не так

Пластические хирурги закачали 24-летней Дженнифер Памплоне из Сан-Паулу, Бразилия, почти два литра жира в ягодицы, чтобы она стала похожа на Ким Кардашьян.

Девушка начала увлекаться пластическими операциями с 17 лет. К своим 24 годам она уже успела сделать ринопластику, увеличение груди, липосакцию, а также удалить четыре ребра. Но на этом девушка не остановилась.

Чтобы полностью походить на своего кумира Ким Кардашьян, она решилась на операцию по увеличение пятой точки. Для этого нужно было вкачать в её ягодицы около двух литров жира. Несмотря на предупреждения восьми врачей, которые пытались объяснить ей все риски, модель не стала отступать.

Мои врачи спросили меня, боюсь ли я умереть от операций, но, на мой взгляд, если это и произойдёт, я умру счастливой и красивой. И раньше, когда я смотрела в зеркало, я думала о том, что мне не хватает именно больших ягодиц Дженнифер Памплона

В планах девушки превзойти популярность самой Ким Кардашьян. По её словам, операции изменили её жизнь и помогли преодолеть депрессию — она стала узнаваемой. Ранее девушка являлась моделью одного из домов моды и снялась в реалити-шоу, посвящённом людям, которые решились на пластические операции.