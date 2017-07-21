Мальчика с опухолью мозга лечили от аллергии, но его спасла интуиция матери

Рози Белл из Великобритании сама поставила верный диагноз трёхлетнему сыну Даниэлю, пока врачи пытались лечить мальчика от сенной лихорадки.

Когда Рози Белл заметила, что её сын Даниэль начал часто падать и ударяться о предметы, она сперва не придала этому значения. Но затем мальчик стал быстро уставать, часто хандрить и жаловаться на плохое самочувствие. Рози вспомнила, что однажды читала материал об опухолях головного мозга — там были описаны именно такие симптомы.

Рози понимала, что врач сочтёт её ипохондриком, и всё же отвела ребёнка в больницу. Там её предположения опровергли и поставили Даниэлю диагноз "сенная лихорадка" — сезонное заболевание, которое вызывается аллергией на пыльцу. Но, несмотря на приём антигистаминных препаратов, состояние Даниэля не улучшалось.

Встревоженная мать снова отвела сына к врачу и настояла на тщательном обследовании. Результаты были обескураживающими: в голове мальчика обнаружилась опухоль размером с кулак. Врач сообщил, что, скорее всего, она растёт уже не первый год.

Врач сообщил Рози, что опухоль в голове её сына доброкачественная и её получится удалить. Эта операция заняла девять часов, и в течение полугода после неё Даниэль проходил проверки, чтобы убедиться, что опухоль не вернулась. К счастью, теперь мальчик совершенно здоров и его жизни ничто не угрожает.