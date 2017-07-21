Мать, обвиняемая в убийстве годовалой дочери, принесла её в жертву "оборотню"

По версии следствия, женщина находилась под действием наркотиков, рассказывая подругам о мистических существах.

Мама, обвиняемая в убийстве своей младшей дочери, рассказывала подругам, что принесла ребёнка в жертву оборотню, чтобы инопланетяне забрали её домой. Она показывала им странные записи на зеркале в её спальне, которые и стали для неё роковым сообщением от внеземной цивилизации, сообщает The Sun.

Об убийстве девочке, которой было чуть больше года, стало известно в 2001 году, когда её давно уже никто не видел. Следствие длится до сих пор. 44-летняя женщина, чьё имя не разглашается, не признаёт себя виновной в смерти ребёнка. Её подруга Джесси Райан рассказала, что обвиняемая всегда странно себя вела и питалась сырым мясом.

Кроме того, женщина в одно и то же время посещала озеро в Ньюкасле, Австралия, у которого, по её словам, она и должна была встретиться с оборотнем и передать ему ребёнка. Другая подруга, Мишель Хэнлон, которая была знакома с обвиняемой в 1996 году, рассказала, что они каждый день употребляли наркотики и в тот год увлекались религией викка.