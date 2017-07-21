Девушке, которая дурила подруг, выдавая себя за парня даже в постели, дали 6 лет

Сама Гейл уверяет, что девушки знали её настоящий пол и всё это было просто частью игры.

Девушку, которая два года обманывала подруг, выдавая себя за парня даже в постели, приговорили к шести годам заключения. Услышав срок, 27-летняя Гейл Ньюленд упала на пол и закричала: "Нет!" — сообщает The Sun.

Дело в том, что в 2015 году Гейл приговорили к восьми годам заключения в тюрьме, но вскоре суд отменил своё решение и потребовал пересмотра дела. Однако в ходе повторного разбирательства суд присяжных снова признал девушку виновной в сексуальном насилии.

Для знакомства со своими жертвами Гейл создала поддельную страницу под мужским именем в "Фейсбуке", где постила чужие фотографии. Свою застенчивость она объясняла тем, что у неё была опухоль мозга и она проходила лечение. Девушка также скрывала грудь за бинтами и носила в штанах протез полового члена. Одна из жертв рассказала, что настолько влюбилась в лжеюношу, что согласилась во время секса надевать повязку на глаза и связывать свои руки.

После того как обман был раскрыт, жертва сексуального насилия впала в депрессию и до сих пор борется с посттравматическим шоком. Всего Гейл одурачила таким образом трёх женщин.