"Ой, он только что умер". Подростки посмеялись над тонущим и сняли его на видео

Подростки рассказали полиции, что Джеймел Данн вошёл в пруд у них на глазах. Увидев, что он начал тонуть, они решили снять процесс на видео. Никому из них не пришло в голову позвонить спасателям.
На видео слышно, что подростки смеются и оживлённо комментируют действия тонущего мужчины. Во время допроса они также не проявили никаких признаков сочувствия или угрызений совести. Однако у полиции нет оснований их задерживать.
Мы не можем завести уголовное дело, однако нет никаких моральных оправданий поведению подростков и их решению не оказывать помощь мистеру Данну
Государственный прокурор округа Семинол
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