"Ой, он только что умер". Подростки посмеялись над тонущим и сняли его на видео

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"Ой, он только что умер". Подростки посмеялись над тонущим и сняли его на видео

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32-летний Джеймел Данн из Флориды утонул в пруду на глазах у группы подростков. Полиция три дня искала тело мужчины, а спустя короткое время в Сети появилось видео его последних минут.

Подростки рассказали полиции, что Джеймел Данн вошёл в пруд у них на глазах. Увидев, что он начал тонуть, они решили снять процесс на видео. Никому из них не пришло в голову позвонить спасателям.

На видео слышно, что подростки смеются и оживлённо комментируют действия тонущего мужчины. Во время допроса они также не проявили никаких признаков сочувствия или угрызений совести. Однако у полиции нет оснований их задерживать.

Мы не можем завести уголовное дело, однако нет никаких моральных оправданий поведению подростков и их решению не оказывать помощь мистеру Данну

Государственный прокурор округа Семинол

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