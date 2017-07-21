Мать заставили три часа ждать приёма в больнице с телом сына в сумке

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Мать заставили три часа ждать приёма в больнице с телом сына в сумке

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33-летняя Тэмми Андерсон из Великобритании перенесла выкидыш и была вынуждена три часа ожидать приёма в больнице с телом своего ребёнка в сумке.

Тэмми Андерсон перенесла выкидыш и сразу позвонила акушерам, которые потребовали, чтобы женщина сама привезла тело ребёнка в больницу. Женщина завернула мальчика, которому успела дать имя — Арчи, в одеяло, положила его в сумку и отправилась в клинику.

Мне было тяжело, я мечтала быть дома со своими детьми, а не в общественном месте

Тэмми Андерсон

Тэмми надеялась, что врачи помогут ей пережить испытание, но вместо этого её вынудили три часа просидеть в приёмной с телом ребёнка. Всё это время сотрудники больницы были слишком заняты, чтобы обратить внимание на убитую горем женщину.

Они не отнеслись ко мне, как к человеку, не было ни сострадания, ни уважения

Тэмми Андерсон

Лишь через три часа персонал больницы забрал у женщины тело умершего сына и она смогла отправиться домой. Тэмми рассказывает, что ситуация в приёмной травмировала её едва ли не сильнее самого выкидыша. Представительница больницы Кэтрин Хэлфорд сообщила, что этот инцидент расследуется.

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