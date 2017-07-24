"Я люблю фото сына с улыбкой, но его тогда убивал рак, и эти снимки тоже нужны"

Мама 10-месячного малыша опубликовала фотографию, на которой её сын плачет от боли после удаления опухоли.

Этот душераздирающий снимок был сделан в больничной палате 10-месячного Ретта Кавана в тот момент, когда он испытывал ужасную боль от редкой формы рака, которая в итоге лишила его жизни. Фотографию выложила мама малыша Диана, пытаясь тем самым показать другим, насколько страшен детский рак, сообщает Mirror.

Супруги Джеймс и Диана из Нью-Гемпшира, США, всегда делились фотографиями, где Ретт улыбался, играл, был обычным ребёнком, несмотря на то что половину своей жизни он провёл в больнице. Но на самом деле всё обстояло не так безоблачно.

Ретт перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли в печени. К этому времени малыш уже прошел через две химиотерапии, и врач настоял на том, чтобы минимизировать приём болеутоляющего, чтобы его печень могла восстановиться.

Я люблю пересматривать фотографии, где Ретт счастлив. Но хочется, чтобы люди понимали, что он не всегда улыбался. Он страдал от боли. Диана Каван

О том, что у Ретта рак, стало известно после того, как у малыша сильно раздулся живот и началась рвота. Биопсия показала, что у мальчика редкая форма рака, но родители верили, что их сын справится с болезнью. К удивлению врачей, Ретт стойко перенёс операцию по удалению опухоли, но после этого рак распространился на лёгкие. Врачи уже ничем не могли ему помочь, мальчику оставалось жить всего несколько дней.