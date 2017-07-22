Убийца, задушивший 16-летнюю школьницу во время секса: Так делали в порно...

Дочь фермера из Ноттингема была задушена до смерти мужчиной, решившим воссоздать сцену из порнофильма, который он посмотрел на DVD.

В тот роковой день 16-летняя Ханна Пирсон была под действием алкоголя. Видимо, поэтому она решила провести ночь с бывшим сотрудником "Макдональдса" и по совместительству лучшим другом своего парня, 24-летним Джеймсом Мортоном. Вместе они направились в спальню, где молодой человек нечаянно задушил её. Заметив, что школьница не дышит, он тут же вызвал скорую помощь, но прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть девушки.

Мортон признался, что уложил девушку на кровать, забрался сверху и начал её душить. Он признался, что уже пытался практиковать удушение в постели с другой партнёршей, но увиденная сцена из порнофильма пробудила в нём любопытство. Он признался, что это была секс-игра, которая просто пошла не так, как планировалась. Девушка лезла целоваться, не сопротивлялась, но из-за выпитого они не смогли вовремя остановиться.

Парня приговорили к 12 годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Несмотря на то что парень рассказал о предыдущем опыте с удушением, судья не стала смягчать приговор, поскольку жертва была пьяна и наверняка не знала о риске, которому она подвергалась. Ранее Ханна не практиковала такие разновидности игр в постели, а из-за того, что парень был намного крупнее, она не могла сопротивляться.