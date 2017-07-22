Извращенец домогался девушки в автобусе, а получив отказ, изрезал её ножом

В Сети появилось шокирующее видео с камер видеонаблюдения автобуса в Китае, где один из пассажиров внезапно напал с ножом на девушку, стоявшую рядом. На кадрах видно, как мужчина накидывается на свою жертву со спины и начинает хаотично наносить удары. Очевидцы пытаются остановить его, но он не успокаивается. К счастью, пострадавшую удалось вовремя доставить в больницу и она выжила. Выяснилось, что мужчина пытался пощупать девушку, но та стала сопротивляться, после чего преступник достал нож.