В Лондоне ищут маньяка, который жестоко убил 250 кошек и обезглавил оленя

Фирменный стиль маньяка — расчленение и обезглавливание животных. Следователи предполагают, что он разбирает убитых на трофеи. Раньше убийца ограничивался мелкими животными (котами, кроликами и лисицами), но теперь он переключился на оленей. Это значит, что аппетиты маньяка растут.
Английская полиция давно и безуспешно охотится на кройдонского кошачьего убийцу. Сейчас за помощь в поимке преступника предлагают 10 тысяч фунтов стерлингов (больше 700 тысяч рублей). Психологи опасаются, что в дальнейшем маньяк начнёт с той же жестокостью убивать людей.
Преступник получает удовлетворение от жестокого убийства животных. Вопрос в том, как долго это будет его удовлетворять
Криминальный психолог Пиппа Грегори
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