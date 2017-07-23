В Лондоне ищут маньяка, который жестоко убил 250 кошек и обезглавил оленя

В Лондоне, округ Кройдон, уже не первый год орудует убийца животных. Он жестоко расправился с более чем 250 котами, а также убил несколько кроликов и лисиц. И вот недавно лондонская полиция обнаружила обезглавленного оленя.

Все эти животные стали жертвами Кройдонского убийцы

Фирменный стиль маньяка — расчленение и обезглавливание животных. Следователи предполагают, что он разбирает убитых на трофеи. Раньше убийца ограничивался мелкими животными (котами, кроликами и лисицами), но теперь он переключился на оленей. Это значит, что аппетиты маньяка растут.

Английская полиция давно и безуспешно охотится на кройдонского кошачьего убийцу. Сейчас за помощь в поимке преступника предлагают 10 тысяч фунтов стерлингов (больше 700 тысяч рублей). Психологи опасаются, что в дальнейшем маньяк начнёт с той же жестокостью убивать людей.