Пенсионер прострелил шины автомобилей рабочих, которые припарковались у его дома

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Пенсионер прострелил шины автомобилей рабочих, которые припарковались у его дома

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Сотрудники пообещали переставить машины через пару минут, но такой ответ не устроил 64-летнего старика.

Отставной пожарный расстрелял автомобили телекоммуникационной компании AT&T, поскольку её работники отказались их перегонять из двора мужчины. Скандал произошёл в городе Хайалиа, штат Флорида. Сотрудники ответили на жалобу 64-летнего Хорхе Джова, что переставят машины через несколько минут, но такой ответ его не устроил, и он достал пистолет, сообщает People.

Мужчина пошёл в дом и вернулся уже с оружием. После этого он начал стрелять по колёсам автомобилей. Всего было произведено 18 выстрелов. Никто не пострадал. Хорхе задержали и уже допросили.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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