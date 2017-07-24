Пенсионер прострелил шины автомобилей рабочих, которые припарковались у его дома

Сотрудники пообещали переставить машины через пару минут, но такой ответ не устроил 64-летнего старика.

Отставной пожарный расстрелял автомобили телекоммуникационной компании AT&T, поскольку её работники отказались их перегонять из двора мужчины. Скандал произошёл в городе Хайалиа, штат Флорида. Сотрудники ответили на жалобу 64-летнего Хорхе Джова, что переставят машины через несколько минут, но такой ответ его не устроил, и он достал пистолет, сообщает People.

Florida man pissed that AT&T trucks are working outside his house shoots out their tires because Florida https://t.co/49qTisyEXW pic.twitter.com/6gSuaPqPCL — Billy Corben (@BillyCorben) 20 июля 2017 г.

Мужчина пошёл в дом и вернулся уже с оружием. После этого он начал стрелять по колёсам автомобилей. Всего было произведено 18 выстрелов. Никто не пострадал. Хорхе задержали и уже допросили.