Поджёгший брата, пока тот спал: Месть это блюдо, которое нужно подносить горящим

Мужчина отомстил младшему брату за проигранную драку, которая была четыре года назад.

27-летний Блэр Логан признался в убийстве своего младшего брата, которого он облил бензином и поджёг, пока он спал после празднования Нового года в семейном доме в городе Милнгави, Шотландия. Рядом с погибшим Кэмероном Логаном спала его девушка, но её удалось спасти, сообщает Daily Mail.

Влюблённые спали на надувном матрасе в гостиной, когда Блэр вернулся с новогодней вечеринки. В этот момент проснулась их мать, услышав, как скулят собаки. Женщина спустилась вниз и увидела тёмную фигуру, которая подожгла 23-летнего Кэмерона и его девушку, после чего они завопили.

Отношения братьев всегда были напряженными. Они перестали разговаривать в 2013 году после смерти бабушки. В тот день Кэмерон ударил Блэра, и тот с тех пор затаил обиду. Расплатиться он решил спустя четыре года, украв из церкви бак с бензином. По словам преступника, он хотел напугать родственника, а не убить.

Блэр не сразу признал себя виновным. Сначала он утверждал, что был в это время на пробежке, поэтому пришлось ждать, пока пострадавшая девушка сможет рассказать, что произошло. После этого Блэр был сразу арестован. Две психологических экспертизы показали, что он вполне вменяем.