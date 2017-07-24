23-летняя девушка умерла от редкого вируса, которым заразилась во время БДСМ-игр

В Бирмингеме ведётся расследование по делу смерти 23-летней Кети Видоусон, скончавшейся от странной болезни, которую она, вероятно, получила, травмировавшись во время секс-игр.

Молодая мама обратилась в больницу с жалобой на боль в запястье после того, как её бойфренд, Дин Смит, привязал её к постели. Врачи не заподозрили ничего особенного и отправили девушку домой с диагнозом "растяжение мышц" и порцией болеутоляющих. Однако на следующий день рука побледнела и Кети совсем не могла ею пошевелить. Ей пришлось вернуться в больницу.

По пути в больницу в машине скорой помощи у Кети случился сердечный приступ, и по прибытии она была объявлена мёртвой. Как оказалось, у девушки был некротический фасциит, известный как "плотоядный вирус". Смертоносная болезнь может быть вызвана небольшим повреждением кожи, в которое попадает опасная инфекция.

Скорбящая семья Видоусон винит в произошедшем сотрудников больницы, которые не смогли правильно распознать болезнь Кети. Девушку не показали старшим врачам, а осмотром занимался младший медицинский сотрудник, который приступил к работе в больнице всего четыре месяца назад. В ходе следствия стало известно, что смерть Кети можно было предотвратить, оставив её в больнице и сделав операцию.

Сейчас стало ясно, что некротический фасциит был вызван травмой от связывания во время сексуальных игр. В тот же день Кети прислала фото руки своей матери с жалобой на то, что ей очень больно. На следующий день всё стало ещё хуже, и Дин сфотографировал изуродованную инфекцией руку, пока к ним ехала скорая помощь.

У следствия есть ещё два предположения о причинах возникновения болезни: травма запястья при падении с лестницы и царапины, полученные во время игры с ребёнком во дворе. На данный момент расследование продолжается, местный коронер ищет виновных в смерти любящей мамы и невесты.