Друзья случайно подожгли именинника во время странного ритуала на его 25-летие

Инцидент произошёл в датском городе Оденсе, когда компания друзей проводила ритуал над 25-летним юбиляром по случаю его холостяцкого положения.

На кадрах видно, как молодой человек стоит в пылезащитной маске и с завязанными руками за спиной. В этот момент компания молодых людей по традиции сначала обливает виновника торжества водой, а затем обсыпает с ног до головы корицей. Однако в неожиданный момент раздаётся хлопок и парня полностью охватывает огненное пламя.

Как заявил один из свидетелей инцидента, что-то пошло не по плану: по традиции "жертвы" отделываются только корицей. Также он пояснил, что, скорее всего, пламя образовалось из-за слишком сильного пыльного облака.

В целом с ним всё в порядке. У него только небольшие ожоги на ногах Очевидец происшествия

Отметим, что в Дании существует необычная традиция: если к 25 годам молодые люди не связали себя узами брака, то холостяков с ног до головы обсыпают корицей.