Серийный убийца из Австралии 7 лет прятался в зоопарке, воруя фрукты у слонов

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Серийный убийца из Австралии 7 лет прятался в зоопарке, воруя фрукты у слонов

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Известный австралийский преступник увеличил свою славу, находясь в бегах целых семь лет. Всё это время он прятался в зоопарке, питаясь черепахами и воруя фрукты у других животных.

Малькольм Наден, бывший скотовод и убийца, за то время, что прятался в зоопарке Нового Южного Уэльса, обезглавил галапагосскую черепаху и съел её внутренности, воровал бананы у слонов, спал на крыше бунгало управляющих и готовил себе еду на их же гриле. Издание Daily Mail анонсировало выход книги на основе семилетних приключений Надена под названием "Подрядчик".

В ней описывается работа охранника, который пытался поймать "бездомного", живущего на территории зоопарка. Он стал замечать, что у других сотрудников пропадает еда, а обёртки от неё находились позже на территории. Также он находил ещё не остывший гриль в пять утра.

Ветеринар рассказал, что видел, как кто-то выбежал из вольера с черепахами, позже они увидели, как неизвестный мужчина высасывал из черепахи кишки, оторвав ей голову. Его арестовали, и оказалось, что это был один из самых известных убийц Австралии. Он убил двух своих родственниц и за их убийство получил 15 лет и 21 год тюремного заключения.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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