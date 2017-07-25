18-летняя чирлидерша втайне от родителей родила в саду, где и закопала младенца

По предварительной версии, девушка закопала новорождённого, когда он был ещё жив.

18-летнюю чирлидершу обвинили в убийстве новорождённого ребёнка, которого, по версии следствия, она закопала в собственном саду в Карлисле, штат Огайо. Несмотря на то что мальчик родился здоровым, Брук Ричардсон решила избавиться от него, сообщает Metro.

Полиция теперь ожидает отчёта судмедэкспертов, которые должны установить причину смерти малыша. Однако стражи правопорядка подозревают, что ребёнок был похоронен заживо втайне от родителей Брук. Впрочем, несостоявшаяся мать отвергает эту версию.

Друзья описывают Брук как весёлую и хорошую девушку. По словам её адвоката, чирлидерша занимается благотворительностью и работает с детьми-инвалидами.