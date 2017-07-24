18-летняя девушка, попав в ДТП, транслировала смерть младшей сестры в Инстаграме

Девушке предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и вождении в нетрезвом виде.

18-летняя Обдулиа Санчес включила прямую трансляцию в "Инстаграме", пока везла свою младшую сестру Жаклин и её приятеля. Буквально через несколько минут девушка, которая, ко всему прочему, была пьяна, потеряла управление и автомобиль, перевернувшись, врезался в заграждение. Несмотря на травмы, Обдулиа продолжила эфир и сняла смерть 14-летней родственницы, сообщает The Sun.

Я убила мою сестру. Я знаю, что сяду в тюрьму, но мне плевать. Извини, малышка Обдулиа во время прямого эфира

По данным полиции Калифорнии, подростки сидели на заднем сиденье и не были пристёгнуты. Юноша, чьё имя не называется, был госпитализирован с тяжёлыми травмами, а Жаклин погибла на месте.

Сейчас Обдулиа находится под стражей. Ей предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и вождении в нетрезвом виде.