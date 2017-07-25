"Я умоляла врачей помочь моему малышу, но у них не нашлось свободной кроватки"

Недоношенного малыша, находящегося на грани смерти, неделю держали без врачебной помощи, врачи не могли найти для него свободного места в больницах.

Молодые родители Джейд и Джей отдыхали на Канарских островах, когда их малыш весом менее одного килограмма и с врождённым пороком сердца появился на свет на 10 недель раньше.

Испанские врачи провели операцию на сердце у новорождённого Рокко, но оставить его там не могли, так как не было подходящих условий для его содержания. Родителей предупредили, что шансы на выживание малыша очень малы.

Через несколько дней после операции в Испании Рокко начал кушать и набирать вес, и врачи приняли решение отправить малыша и родителей домой в Великобританию. По прибытии родители обратились за помощью в местные больницы, чтобы врачи помогли спасти жизнь Рокко. Но там они услышали отказ, поскольку для малыша не было места.

У них нет ресурсов для недоношенных детей. Это позор. Всё, что они говорили в ответ на просьбу о помощи, — это лишь "У нас нет кроватей. Ничем не можем помочь" Джейд, мама малыша Рокко

Однако спустя неделю для малыша нашлось место в Восточном Суррее. Сейчас рядом с ним находятся его родители, и Рокко постепенно идёт на поправку.