Мать рассказала о "дружбе" 14-летнего сына со студенткой, и теперь та в тюрьме

Студентке из Северной Каролины было предъявлено обвинение в изнасиловании 14-летнего подростка после того, как его мать заявила, что они находятся в отношениях.

Студентка колледжа Тейлор, 20-летняя Эштон Мозели, познакомилась с подростком, работая в баре. По данным полицейских, их отношения завязались в мае этого года — об этом рассказала мать парня. После этого заявления девушку обвинили в неприличном поведении в отношении ребёнка, изнасиловании и растлении малолетнего.

Брак с несовершеннолетним в Северной Каролине возможен с 16 лет с разрешения родителей и с 14 лет — по причине беременности Кадр фильма "Ох уж эта наука!"/ © Кинопоиск

Сейчас Эштон находится в местной тюрьме в ожидании внесения залога в размере 225 тысяч долларов. Северная Каролина считается штатом с очень жёсткой политикой в отношении секса с малолетними. Ранее в этом году 25-летнюю учительницу обвинили в сексе с тремя подростками.