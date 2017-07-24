Мать рассказала о "дружбе" 14-летнего сына со студенткой, и теперь та в тюрьме

Студентка колледжа Тейлор, 20-летняя Эштон Мозели, познакомилась с подростком, работая в баре. По данным полицейских, их отношения завязались в мае этого года — об этом рассказала мать парня. После этого заявления девушку обвинили в неприличном поведении в отношении ребёнка, изнасиловании и растлении малолетнего.
Брак с несовершеннолетним в Северной Каролине возможен с 16 лет с разрешения родителей и с 14 лет — по причине беременности
Кадр фильма "Ох уж эта наука!"/ © Кинопоиск
Сейчас Эштон находится в местной тюрьме в ожидании внесения залога в размере 225 тысяч долларов. Северная Каролина считается штатом с очень жёсткой политикой в отношении секса с малолетними. Ранее в этом году 25-летнюю учительницу обвинили в сексе с тремя подростками.
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