Порноактриса отказалась удалить заражённые грудные имплантаты, выбрав карьеру

Правая грудь 47-летней женщины значительно больше другой, и из неё постоянно вытекает жидкость.

Звезда фильмов для взрослых отказывается удалять грудные имплантаты размером 4000cc несмотря на инфекцию, из-за которой из правой груди постоянно вытекает жидкость, сообщает Daily Mail.

47-летняя Элизабет Старр сделала операцию по увеличению груди в 1999 году. На тот момент девушка надеялась, что у неё прибавится работы в качестве модели. Для этого ей вставили полипропиленовые имплантаты объёмом, эквивалентным трём литрам; они должны были впитать влагу из организма и после этого ещё увеличиться.

Однако стафилококковая инфекция привела к тому, что её правая грудь сильно вздулась и теперь из неё постоянно вытекает лишняя жидкость. Хирурги уговаривают женщину удалить имплантаты, но она не хочет расставаться со своим размером груди.

Я поняла, что с моей грудью что-то не так, когда через несколько дней после операции она сильно опухла и покраснела. Тогда хирург вырезал заражённые ткани. Но постепенно инфекция разрушила кожу, сделав под имплантатом дыру Элизабет Старр

Элизабет более 60 раз ложилась под нож и потратила $260 тыс., чтобы исправить дефект, но её грудь до сих пор продолжает расти и выделять жидкость.