"Муж облил меня и детей кислотой, убив младшую дочь, но я смогла простить его"

Мама и дочь из Индии раскрыли душераздирающую причину, по которой они вынуждены жить под одной крышей с мужчиной, который облил их кислотой.

Более 25 лет назад 60-летний Индерджит Махаур напал на собственную жену Гиту, дочь Ниту и полуторагодовалую малышку Кришну, когда они спали. Женщина получила ужасные травмы, девушка ослепла на всю оставшуюся жизнь, а младшая дочь погибла в больнице из-за попадания на раны инфекции. Несмотря на то что Гита сообщила о нападении в полицию, она простила своего мужа и нашла силы жить с ним дальше, чтобы вырастить дочь.

Женщина призналась, что она очень бедна, ей пришлось справляться с давлением со стороны общества и даже просить отвратительных соседей покинуть этот район. Но, несмотря на это, спустя восемь лет она родила от своего мужа ещё одну дочь, продолжает делить с ним супружеское ложе и каждый день готовит ему ужин.

Когда я оправилась от травм, я поняла, что не смогу поставить на ноги своих детей, поэтому простила своего мужа Гита Махаур

Когда несчастье постигло их семью, они были настолько бедны, что у них не было денег на похоронный саван для погибшей малютки. Матери пришлось отрезать часть своей юбки, укутать в неё тело дочери и опустить в воды реки Ганг.

Сумела простить жестокого отца и Нита, которая потеряла зрение во время этого инцидента. Она не помнит того ужасного дня, но никогда не спрашивает о нём у матери. Также она не смеет спрашивать, почему та простила его. Сам Индерджит говорит, что сожалеет о случившемся, но продолжает пить и играть в азартные игры. На свою семью он напал также в состоянии алкогольного опьянения.